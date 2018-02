Norjalle ennätysmäärä mitaleja Pyeongchangin talviolympialaisissa

STT

Pyeongchang

Norja on saanut Pyeongchangin talviolympialaisissa ennätyksellisen määrän mitaleja, kertoo CNN. Tähän mennessä Norja on saanut talviolympialaisista 38 mitalia, mikä on enemmän kuin mikään muu maa on koskaan aikaisemmin saanut talviolympialaisista.

Ennätystä piti aiemmin hallussaan Yhdysvallat, joka voitti vuonna 2010 Vancouverin talviolympialaisissa 37 mitalia.

Norja on voittanut Pyeongchangin talviolympialaisissa kultaa 13 kertaa, hopeaa 14 kertaa ja pronssia 11 kertaa.

Suomi on saanut tähän mennessä neljä mitalia, joista kaikki ovat pronssimitaleita.

Norja otti 38. mitalinsa alppihiihdon joukkuekilpailusta, josta se sai pronssia. Kullan alppihiihdon joukkuekilpailussa vei Sveitsi.