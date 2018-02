Iivo Niskanen riuhtaisi 50 kilometrin olympiakullan – ykkössija ratkesi kilometri ennen maalia

STT

Pyeongchang

Iivo Niskanen on voittanut perinteisen hiihtotavan 50 kilometriä Pyeongchangin olympialaisissa. Olympiavoitto oli Niskasen uran toinen Sotshin 2014 perinteisen parisprintin jatkoksi.

Niskanen taisteli voitosta venäläisten OAR-joukkueen Aleksandr Bolshunovin kanssa ja ratkaisi ykkössijan irtiotolla kilometri ennen maalia. Bolshunov jäi Niskasesta 18,7 sekuntia.

Heikki Saukkomaa Iivo Niskanen otti 50 kilometrillä uransa toisen olympiakullan. Edellinen tuli Sotshin 2014 parisprintistä.

Olympiapronssille hiihti OAR:n Andrei Larkov, joka hävisi Niskaselle runsaat kaksi ja puoli minuuttia.

– On huojentunut olo. On ollut vähän rikkonaista, olen joutunut oottamaan virettä. Tourilta meni väsyneeksi mutta oma tatsi löytyi harjoittelun kautta. Täällä on ollut kauden parasta hiihtämistä, Niskanen kertasi kauttaan Yleisradion tv-haastattelussa.

Niskanen hiihti kärkijoukossa alusta lähtien ja siirtyi kärkeen 15 kilometrin jälkeen alkaen pudottaa vauhdista kilpailijoita. Pisimpään Niskasen kannassa pysyi Kazakstanin Aleksei Poltoranin.

Bolshunov ajoi Niskasen kiinni 37,5 kilometrin kohdalla ja siirtyi pian sen jälkeen Niskasen ohi.

Niskanen kertoi hiukan jarrutelleensa menohalujaan alkumatkasta.

– Kun katsoin taakse, niin näin että muutkin joutuvat tekemään töitä, ettei ole niin vaarallista tehdä töitä keulilla. Mielelläni vähän odotin Bolshunovia, että saa jakaa vetovuoroa, kun tilanne oli hallinnassa. Lujilla olin henkisesti, kun se tuli niin aikaisin. Oli hankala malttaa mutta nyt maltoin etten tehnyt liika ekalla kympillä.

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

41,66 kilometrin kohdalla Niskanen vaihtoi sukset ja jäi runsaat 11 sekuntia samoilla suksilla jatkaneesta Bolshunovista. Niskanen kuitenkin ajoi venäläisen alle kahdessa kilometrissä kiinni paremmin luistavilla suksilla.

– Oli jännä kisa. Lähdin aikaisin, kun pelkäsin että lumisade tulee. Oikeastaan tiukin paikka oli, kun hiihdin Boshunovin kiinni ja piti käyttää järkeä, kun näin että tuore suksi luisti paremmin etten lähtenyt heti ohi, Niskanen kertasi.

Niskasen isä Eero kertoi Yleisradiolle poikansa salaisuuden.

– Iivo on täyttä rautaa. Se on niin kova harjoittelemaan ja tekee kaiken viimeisen päälle, Eero Niskasen sanoi.

Matti Heikkinen oli 25:s runsaat yhdeksän minuuttia Niskasta hitaampana. Perttu Hyvärinen oli 29:s ja Ristomatti Hakola 43:s.