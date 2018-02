Potkonen nyrkkeili finaaliin Bulgariassa

Nyrkkeilijä Mira Potkonen selviytyi sarjan 60 kiloa loppuotteluun Strandja-turnauksessa Bulgariassa.

Potkonen, 37, kukisti perjantai-illan semifinaalissa Intian Sarita Devin. Suomalainen iski voiton tuomariäänin 4–1.

– Mira otteli tänään hyvin. Lyönnit olivat selkeitä yksittäisiä iskuja tai lyhyitä sarjoja, joilla iskettiin näyttävät osumat. Olen tyytyväinen, ettei Mira lähtenyt sähläämään vaan keskittyi omaan tekemiseen ja taktiikkaan, valmentaja Maarit Teuronen kommentoi tiedotteessa.

Sunnuntain loppuottelussa Potkonen saa vastaansa Brasilian Beatriz Ferreiran, joka kukisti omassa semifinaalissaan Venäjän vuonna 2016 MM-hopeaa ja olympiapronssia voittaneen Anastasiia Beliakovan.

– Tiedossa on todella kova ottelu, brasilialainen on täällä iskussa. Olen nähnyt hänet viime syksynä Balkan-turnauksessa ja kyseessä on kovalyöntinen nyrkkeilijä, Teuronen kommetoi.

Brasilialainen voitti viime vuonna Panamerikan mestaruuden.