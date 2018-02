Tsemppiä Iivolle

Tsemppiä Iivo Niskaselle huomiseen 50 kilometrin matkaan. Matka on pitkä hiihdettäväksi. Onneksi suomalaisia muitakin, kolme mieshiihtäjää on Iivon lisäksi. Toivottavasti pystytte tukemaan toisianne tuolla matkalla silloin kun on kaikkein raskainta. Suomalaisilla miehillä on yleensä hyvä suomalainen Sisu kun on tosi paikka edessä. Kaikkea hyvää suomalaisille hiihtäjille. Teette parhaanne kuten aina, tsemppiä kaikille neljälle hiihtäjille.

