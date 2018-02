Yhdistetyn joukkuekilpailussa mäkiosuus ratkaisee Suomen mitalisaumat

STT

Pyeongchang

Kahdeksan suomalaista kilpailee torstaina Pyeongchangin talviolympialaisissa. Suomalaislajit ovat yhdistetyn joukkuekilpailu ja ampumahiihdon naisten 4x6 kilometrin viesti.

Yhdistetyssä henkilökohtaiset kilpailut tuottivat Suomelle kaksi Eero Hirvosen kuutossijaa ja yhden Ilkka Herolan kahdeksannen sijan. Joukkuekilpailussa Suomella on sauma mitaliin, kunhan mäkiosuus onnistuu.

– Siitähän se on kiinni. Ladulla meillä on varmasti yksi kovimmista nelikoista, joten loppuun asti pystymme kyllä taistelemaan, kokenut Hannu Manninen mietti.

Hirvosen, Herolan ja Mannisen lisäksi joukkueeseen kuuluu Leevi Mutru. Suurmäestä hypättävä yhden kierroksen mäkiosuus alkaa kello 9.30 Suomen aikaa ja 4x5 kilometrin hiihto kello 12.20.

– Eeron ja Ilkan paikka joukkueessa oli ihan selvä ja Hannun myös suurmäen kilpailun perusteella. Leevi oli tiistain kilpailussa selkeästi Arttu Mäkiahoa parempi, joten hän ottaa neljännen paikan. Hiihtojärjestys riippuu mäen tuloksesta. Hyvin todennäköisesti Hannu on meidän ankkuri, päävalmentaja Petter Kukkonen ennakoi.

Yhdistetyn joukkuekilpailu on ollut olympiaohjelmassa Calgarystä 1988 lähtien, ja Suomi on saavuttanut siinä kullan, hopean ja pronssin. Kaikkia niitä hankkimassa on ollut Manninen.

Tämän kauden maailmancupin osakilpailuissa Suomi on sijoittunut joukkuekilpailussa neljänneksi ja kolmanneksi.

Laukkanen palaa ampumahiihtoon

Maastohiihdon pariviestissä vieraillut Mari Laukkanen palaa torstaina päälajiinsa ampumahiihtoon, kun naisten viesti päättää sen lajin olympiakilpailut. Kisa alkaa kello 13.15, ja suomalaiset kisaavat järjestyksessä Laura Toivanen, Kaisa Mäkäräinen, Laukkanen ja Venla Lehtonen. Mäkäräiselle naisten viesti on näiden olympialaisten viides startti.

Tiistaina Suomi yllätti sekaviestissä ja päätyi kuudenneksi.

– Hyvillä mielin ja rennosti lähdetään hakemaan samanlaista suoritusta kuin sekaviestissä. Kauden paras suoritus ja sijoitus on tavoitteena, Toivanen ennakoi.

Suomi on mukana naisten ampumahiihtoviestissä ensimmäisen kerran sitten Salt Lake Cityn 2002 ja kaikkiaan neljännen kerran. Paras sijoitus on ensimmäisestä olympiakilpailusta Albertvillesta 1992, jolloin naiset olivat viidensiä. Tämän talven maailmancupin viesteissä naisten sijoitukset ovat olleet 16:s, 7:s ja 20:s.