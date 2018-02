TPS hankki lisäpalasen HPK:n tyhjennysmyynneistä

Urheilu 21.2.2018

Kärpät hankki Winnipegin ykköskierroksen varauksen – "Tuloksentekoon pystyvä pelaaja"

Oulun Kärpät on hankkinut loppukauden ajaksi riveihinsä laitahyökkääjä Kristian Vesalaisen, joka on pelannut tällä kaudella jääkiekkoliigaa HPK:ssa. Vesalainen, 18, on tehnyt 44 ottelussa pisteet 19+20=39.