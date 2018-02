Kärpät hankki Winnipegin ykköskierroksen varauksen – "Tuloksentekoon pystyvä pelaaja"

Oulun Kärpät on hankkinut loppukauden ajaksi riveihinsä laitahyökkääjä Kristian Vesalaisen, joka on pelannut tällä kaudella jääkiekkoliigaa HPK:ssa. Vesalainen, 18, on tehnyt 44 ottelussa pisteet 19+20=39.

– Kristian on osoittanut olevansa tässä liigassa erittäin hyvä ja tuloksentekoon pystyvä pelaaja. Kristian on profiilipelaaja, ja me olemme erittäin iloisia siitä, että saatiin HPK:n kanssa asiat sovittua niin, että Kristian pelaa meillä loppukauden. Kristian on meidän sloganimme näköinen pelaaja: nopea, vahva ja luotettava, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoi tiedotteessa.

Winnipeg varasi Vesalaisen NHL:ään viime kesänä ensimmäisellä kierroksella. Vesalainen on alle 18-vuotiaiden MM-kultamitalisti vuodelta 2016 ja on edustanut Suomea kahdesti alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.