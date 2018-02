Suomi odotetulla nelikolla yhdistetyn joukkuekisaan – Manninen palaa mukaan

STT

Pyeongchang

Suomi kilpailee Pyeongchangin olympialaisten yhdistetyn kilpailut huomenna päättävässä joukkuekilpailussa nelikolla Ilkka Herola, Leevi Mutru, Hannu Manninen ja Eero Hirvonen.

Joukkueessa ei ole yllätyksiä, sillä Mutru jätti eilen kisatussa suurmäen kilpailussa Arttu Mäkiahon taakseen vahvalla hiihdolla ja hengitystieoireiden takia eilen huilannut Manninen on toipunut kisakuntoon.

Herola avaa mäkikisan, Mutru hyppää toisena, Manninen kolmantena ja ykköstähti Hirvonen ankkurina. Järjestys 4x5 kilometrin hiihtoviestiin katsotaan mäkitilanteen jälkeen.

– Lähtöpaikastahan se riippuu. Jos olemme (mäen jälkeen) hyvin lähellä mitalikamppailua, silloin järjestys on erilainen kuin silloin, kun joudumme hiihtämään alussa kovaa muita kiinni. Hyvin todennäköisesti Manninen on kuitenkin ankkuri. Hän on se meidän "tappaja" siinä lopussa, mies joka pystyy tärkeät sijoitukset loppukiristä ratkaisemaan, päävalmentaja Petter Kukkonen kertoi.