Hakola ja Jylhä hakevat taktiikan hienosäädöstä lisäpotkua pariviestiin

Jaksaminen ja fysiikka erottavat keskiviikkona jyvät akanoista olympialaisten maastohiihdon pariviestissä, mutta ihan tyhjäpäänäkään ladulle ei saa lähteä. Suomen miesten kaksikko Martti Jylhä–Ristomatti Hakola yrittää olla taktisesti valppaana alkuerillä alkavassa kisassa.

Kaksikko miettii muun muassa, missä kohtaa vaihtoaluetta vaihto kannattaa tehdä, kun kumpikin kiertää 1,4 kilometrin lenkin kolmesti. Lisäksi lopun kovaan nousuun pitäisi päästä hyvästä vauhdista.

– Jos sen nousun alun pääsee vähemmällä työllä ja vähemmillä (maito)hapoilla, se antaa voimavaroja nousun yläosaan, parista ensimmäisenä hiihtävä Jylhä kuvasi.

Tässä kohtaa Hakola ei malttanut olla puuttumatta puheeseen.

– Tyhmä paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Se on meidän mottomme, ankkuri Hakola hörähti.

Hän lähtee kisaan lievän flunssan jäljiltä ja toivoo, että tauti herkisti huippuvauhtiin.

Kova työ päästä finaaliin

Jylhälle osuu yli kolmen viikon kisareissuun kaksi starttia. Viikko sitten tiistaina hän oli sprintissä kymmenes, ja keskiviikkona on toinen kisavuoro.

– Vire on hyvä ja fiilis on pysynyt hyvänä, vaikka täällä on ollut suoraan sanottuna ihan helvetin tylsää. Aika on pitänyt käyttää sprintistä palautumiseen. Se oli kova kuorma, koska hiihdettiin niin myöhään illalla.

– Pariviesti on huomenna edessä, ja sen jälkeen tämä kausi on päätavoitteiden osalta taputeltu, Jylhä tuumasi.

Jylhän mukaan pariviestin radalla voivat pärjätä yhtä hyvin sprintterit kuin normaalimatkojen hiihtäjät. Yllätys voi tulla vaikka Britanniasta.

– Kova työ on päästä finaaliin, mutta kun sinne pääsee, kaikki on auki.