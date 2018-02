Samu Torsti selvitti tiensä toiselle kierrokselle suurpujottelussa

Kulttuuri 0:05

Levyarvio: Beyond Poems on runouden inspiroimaa kamarimusiikkia

Outi Tarkiainen on Rovaniemeltä lähtöisin oleva, nyt vahvasti maailmalla uraa luova säveltäjä. Hänellä on vankka koulutus sekä jazzmusiikin että sävellyksen osastoilta Sibelius-Akatemiasta. Häntä on luonnehdittu säveltäjänä glokaaliksi, paikallisen ja universaalin, ihmisen ja maailman suhdetta pohdiskelevaksi.