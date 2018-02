Kerttu Niskanen: Kaikkemme tehtiin, siihen olen tyytyväinen

Suomen murrosvaihe

Suomella oli paras joukkue koossa ja Norja / Ruotsi / Venäjä ovat vain selkeästi perempia joukkueina. Kerttu venyi ja Saarinen / Roponen hiihtivät kuten heidän tasonsa on ollut. Ei muillakaan ollut sen vahvempaa näyttöä jos kritisoidaan Saarisen / Roposen valintaa. Suomen naisten hiihto on tulossa Krista on superhuippu , Kerttu palaa perinteisen maailman kärkeen , Mononen nousee nimenomaan vapaalla myös maailman kärkeen ja erinomaisia nuoria on tulossa. Seuraavissa olympiakisoissa Suomi voittaa kultamitalin. Nyt on murrosvaihe.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.