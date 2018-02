Kiteeläistaustainen Grönlund hiihti Boliviaa maailmankartalle kotikuntansa suksilla

STT

Pyeongchang

Kiteeläistaustainen hiihtäjä, Bolivian vihreänsävyinen hiihtoasu ja suomalaisen suksivalmistajan oranssit sukset. Yhdistelmän tuotti Pyeongchangin olympialaduille Timo Juhani Grönlund, joka sijoittui 105:nneksi olympiakisojen 15 kilometrin kilpailussa.

– Kokemus oli hieno, oma hiihto meni hyvin, ja sukset olivat todella loistavat, Grönlund kiteytti.

Välineet olivat tarttuneet mukaan synnyinkunnan suksitehtaan tehtaanmyymälästä.

– Sain ne hyvään hintaan Kirvesniemen Harrilta, Grönlund selitti välinevalintaansa.

Grönlundilla, 30, on juniorivuosilta hiihto- ja yleisurheilutaustaa, ja myöhemmin hän harrasti triathlonia. Hiihdon olympiaprojektin siemen lähti itämään toissa vuonna, kun Grönlund sai Bolivian hiihtoliitolta kilpailulisenssin.

– Onhan tässä tuuri käynyt. Kymmenen vuotta sitten ei olisi tullut mieleenkään haaveilla tällaisesta.

Bolivia on läpeensä jalkapallomaa, ja Grönlundin olympiaprojekti on saanut hyvin huomiota hänen uudessa kotimaassaan. Lehtijuttuja on kirjoitettu, ja Grönlund on pitänyt pari tiedotustilaisuutta. Minkäänlaisia tv-lähetyksiä Pyeongchangin kisoista maassa ei kuitenkaan ole näytetty.

Puoliso houkutteli Boliviaan

Grönlund hytisi kisan jälkeen kylmästä, sillä hänellä riitti kysyntää haastattelualueella. Kylmään hän on tottunut kotonakin. Neljä vuotta kotina toiminut Bolivian pääkaupunki La Paz sijaitsee 3 860 metrin korkeudessa, ja talvi on tuttu.

It-alalla työskentelevä Grönlund asuu La Pazissa bolivialaissyntyisen vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa. Pari tapasi Yhdysvalloissa. Perheen poika täyttää kohta viisi vuotta ja tytär on 2,5-vuotias.

Grönlund on Bolivian hiihtoliiton ainoa kilpailuihin osallistuva hiihtäjä. Hän haki olympiapaikkaan oikeuttavia FIS-pisteitä marras-joulukuussa Suomesta, ja kilpaili muun muassa Vuokatissa ja Kontiolahdella.

– On siellä Boliviassa pari muutakin hiihtäjää, mutta he eivät oikein pysyneet pystyssä rullasuksillakaan, Grönlund hymähti.