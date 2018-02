Inter pelaa harjoitusottelun Serie A -seuraa vastaan – vastassa Italian vanhin jalkapalloseura

Harri Ahola

Turun Inter pelaa maaliskuussa kansainvälisen harjoitusottelun, kun se matkustaa Italiaan Serie A -seura Genoan vieraaksi. Ottelu pelataan Genovassa joko tiistaina 13.3. tai keskiviikkona 14.3.

Interin teknisen johtajan Vesa Mäen mukaan kyseessä ei ole ulkomaanleiri, sillä Inter matkustaa Italiaan ainoastaan yhtä ottelua varten. Sen sijaan kyseessä on Mäen mukaan enemmänkin kuin europeli kaudella, jolloin Inter ei selvinnyt varsinaisiin europeleihin.

Huippujoukkueen kohtaamisen on järjestänyt Interin päävalmentaja Fabrizio Piccareta, jolla on henkilökohtaisia yhteyksiä Genoan seurajohtoon. Italialaisvalmentaja on kotoisin Genovasta ja kannattanut maaliskuista vastustajaansa pienestä pitäen.

Genoa on Serie A:ssa tällä hetkellä keskikastissa sijalla 12. Joukkueessa pelaavat muun muassa marokkolainen keskikenttäpelaaja Adel Taarabt, Italian maajoukkuerinkiin kuuluva maalivahti Mattia Perin ja kokenut makedonialaiskärki Goran Pandev. Genoa, koko nimeltään Genoa Cricket and Football Club, on Italian vanhin edelleen toiminnassa oleva jalkapalloseura.

Genoa pelaa edellisenä sunnuntaina Serie A:n kotipelissään AC Milania vastaan, joten parasta yksitoistikkoaan se ei Interiä vastaan juoksuta. Vesa Mäen mukaan Inter pelaa kuitenkin nimenomaan Genoan ykkösjoukkuetta eikä reservejä tai junioreita vastaan.

On kuitenkin todennäköistä, että edellisessä sarjapelissä paljon minuutteja keränneet pelaajat eivät pelaa ainakaan avauksessa turkulaisia vastaan.