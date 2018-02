Jokerien ja USA:n maalivahti Zapolski pelkää NHL-mahdollisuutensa karanneen

STT

Pyeongchang

Jokerien jääkiekkokausi KHL:ssä on pahasti kesken, mutta seuran maalivahdille Ryan Zapolskille koittaa pian yksi sesongin kohokohdista. Zapolski pääsee edustamaan kotimaataan Yhdysvaltoja Etelä-Korean olympialaisissa.

Eikä Zapolskin kohdalla ole todennäköisesti kyse vain edustamisesta, sillä hänen odotetaan kantavan päävastuun torjuntatehtävistä Yhdysvaltojen maalilla. Yhdysvaltain päävalmentaja, entinen NHL-pelaaja Tony Granato antoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton haastattelussa ymmärtää, että Zapolski on hänen valintansa ykkösmaalivahdiksi.

Granato nimesi maalivahdeista Zapolskin ensimmäisenä joukkueeseensa.

– Kuukausi sitten nimesimme vain yhden maalivahdin, kun valitsimme Zapolskin. Hän on pelannut todella hyvin ja tasaisesti koko kauden ajan KHL:ssä, Granato kehui.

Zapolski itse puhuu roolistaan olympialaisissa kieli keskellä suuta.

– Katsotaan. Minusta maalivahdin, joka on parhaassa vireessä, pitäisi saada pelata. Minulle sopii, jos se en ole minä, olemme kaikki tällä vain voittamassa. Mutta toivottavasti saisin pelata heti alusta asti, hän pyöritteli.

Kello käy NHL-haaveille

Tilastojen valossa Zapolski on ollut huimassa vireessä Jokereissa tällä kaudella. Hänen torjuntaprosenttinsa on 93,2 ja päästettyjen maalien keskiarvo lukemassa 1,73. Zapolski on parantanut paljon peliään viime kaudesta.

– Sain tämän kauden alkuun hyvän alun ja pääsin pelaamaan paljon. Viime kaudella näin ei ollut. Olen tottunut pelaamaan paljon, joten se auttaa. Jokerien joukkue kokonaisuudessaan on myös pelannut vahvasti, mikä on tietysti tärkeää maalivahdin kannalta, Zapolski selvitti.

Jokin aika sitten Zapolski, 31, solmi kahden vuoden jatkosopimuksen Jokerien kanssa.

– Haluan pelata korkeimmalla minulle mahdollisella tasolla ja KHL on loistava liiga. Ikää tulee lisää, enkä tiedä, onko minulla enää mahdollisuutta päästä NHL:ään.

– Katsotaan nyt nämä pari vuotta ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Nyt olen kuitenkin Jokereissa, enkä näe syytä jatkaa matkaa toiseen seuraan, Zapolski tuumi.

"Raumalla oli erilaista"

Yksi painava syy Jokereihin jäämiseen oli se, että Zapolski kertoo viihtyvänsä Helsingissä.

– Raumalla Lukossa pelatessani oli vähän erilaista. Kaupunki oli todella pieni, joten tekemistä ei ollut kovin paljon. Onneksi valtaosa ihmisistä Raumalla puhui englantia. Joukkueessa tosin toimittiin suomen kielellä.

– Jokereissa puhutaan englantia, koska mukana on paljon ulkomaalaisia pelaajia. Lisäksi Helsingissä on todella hyviä ravintoloita ja ostosmahdollisuuksia. Se on vireä kaupunki, tekemistä on paljon, Zapolski kehui.

Olympialaisissa Zapolski ja USA kiekkoilevat B-alkulohkossa olympiaurheilijat Venäjältä -joukkueen, Slovakian ja Slovenian kanssa.