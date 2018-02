Hiidensalo ja Seppälä onnistuivat mainiosti pikakisassa, molemmat 20 parhaan joukkoon – olympiasprintti loi uskoa ampumahiihdon tulevaisuuteen

STT

Pyeongchang

Olli Hiidensalolla riitti Pyeongchangissa selkään taputtelijoita olympiakisojen miesten pikakilpailun jälkeen. Ei syyttä, sillä 19:nneksi yltänyt Hiidensalo muistutti, että suomalaisella miesampumahiihdolla on kuin onkin tulevaisuutta.

Hän oli yksi neljästä kilpailijasta, jotka ampuivat 10 kilometrin sprintissä nollat. Saman teki olympiakultaa yllättäen voittanut Saksan Arnd Peiffer, jonka perään Hiidensalo lähtee huomiseen takaa-ajoon 47,5 sekuntia jäljessä.

– Ammunta oli tänään isossa roolissa. Oli kerrankin näin päin, että pystyi ammunnalla paikkaamaan, kun hiihtovire ei ollut kauhean hyvä. Yleensä on ollut toisin päin, että paremmalla jalalla on pystynyt paikkaamaan ammuntaa, Hiidensalo sanoi.

Hänen sijoituksensa on miesten olympia-ampumahiihdossa Suomen paras sitten vuoden 2006 ja Paavo Puurusen yhteislähdön neljännen sijan. Olympia-Vancouverissa 2010 henkilökohtaisilla matkoilla parhaaksi jäi Timo Antilan 40:s ja Sotshissa neljä vuotta sitten Ahti Toivasen 55. tila.

Takaa-ajossa suomalaiskimppa

Pyeongchangin ampumahiihtostadionilla oli pikakisan aikana tuulen ja pakkasen takia hyiset olot. Hiidensalo piti makuuammunnassa päänsä kylmänä.

– Tuuli oli odotetun kova. Siirsin tähtäintä tuulta vasten napsuilla ja otin aika rauhallisesti. Makuu oli vähän hidas. Pystypaikalla sattui hyvä tuulirako, siinä oli tuuriakin, Hiidensalo myönsi.

12,5 kilometrin takaa-ajossa hänen peräänsä lähtee vain sekuntia myöhemmin Tero Seppälä, joka oli pikakisassa 20:s.

– Mukava on lähteä taittamaan matkaa yhdessä, Hiidensalo tuumi.

Suomalaiskaksikolla ei ole mitään menetettävää. Hyvä mieli onnistumisista ruokkii itseluottamusta eikä sijoituspaineita ole, joten suunta voi olla takaa-ajossa yhä parempaan päin.

Parantamisen varaa jäi

Maailmancupissa väläytelleelle Seppälälle jäi nälkää takaa-ajoon.

– Yksi taulu jäi makuuammunnassa pystyyn, eikä ollut mikään huippuhiihto. Oli pitkä kisatauko, ettei sen takia lähtenyt käyntiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Hän piti Suomen odotuksiin nähden hyvää menestystä pikakisassa maajoukkueen ansiona.

– Olemme harjoitelleet yhdessä, meillä on hyvä porukka. Siinä on samantasoisia kavereita. Jos jollain on hyvä päivä, se kirittää muita, 22-vuotias Seppälä kuvaili.

Hän kertoi joutuneensa pikakisassa tekemään ampumapaikalla tuulen takia paljon töitä.

– Makuulla sattui aika huono rako. Jouduin siirtämään tähtäintä paljon, ja oli aika hidas ammunta.

Kylmyys ei Seppälää haitannut. Takaa-ajoa hän odottaa innolla.

– Mahtavaa lähteä mies miestä vastaan. Tänään joutui ladulla tekemään töitä paljon yksin.

Ampumavalmentaja Kotikumpu: Olen tosi ylpeä pojista

Suomen miesampumahiihtäjät tekivät olympialaisten pikakisassa jäätävän tarkkaa työtä. Pyeongchangin hankalissa sääoloissa kolmen kilpailijan osumaprosentiksi kuudella ampumapaikalla tuli 93,33, joka on erinomainen lukema.

Syyttä ei ampumavalmentaja Ville Kotikumpu jakanut suojateilleen kiitosta. Yhteensä 30 laukauksesta vain kaksi karkasi ohi.

– Tänään oli vaihteleva tuuli ja vaativat olosuhteet. Pojat tekivät todella hyvää jälkeä. Olen tosi ylpeä heistä, Kotikumpu kertoi.