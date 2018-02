TS Pyeongchangissa: Pronssi puhalsi paineet pois

Merja Kallikari

Pyeongchang

Krista Pärmäkoski kiitteli lauantaina vuolaasti läheisiään ja tukijoukkojaan, mutta koko Suomen olympiajoukkue voisi kauniisti kumartaa pronssia napanneelle maastohiihtäjälle. Mitali olympiahiihtojen avausmatkalta kevensi himpun verran painolastia kärkiurheilijoilta, joiden urakka on vielä edessä.

– Mitalipaine joukkueelta on katkaistu, hehkutti Suomen maastohiihtojoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä tyytyväisenä.

– Olen ihan varma, että jos mentäisiin puoleen väliin asti kisoja ilman mitalia, paine lisääntyisi koko ajan.

Tuoretta pronssinaista Jylhä kuvaili kovatahtoiseksi, määrätietoiseksi ja voitonnälkäiseksi hiihtäjäksi.

– Kaikki on tähdännyt siihen, että täällä menestytään.

Pärmäkoski matkasi Etelä-Koreaan tavoittelemaan unelmaansa uran ensimmäisestä henkilökohtaisesta olympiamitalista. Sotshin 2014 talvikisoissa hän ylsi viestikvartetissa hopealle.

– Olen jopa hieman yllättynyt, että sain mitalin täällä jo ensimmäisessä kisassa, Pärmäkoski myönsi.

– Voin lähteä seuraaville kisamatkoille rennoin mielin, kun tavoite täyttyi. Toisaalta nälkä kasvaa syödessä. Joka matkalle lähden taistelemaan.

Pärmäkosken rohkeana suunnitelmana on urakoida Pyeongchangissa kaikki hiihtomatkat. Kuuden kisan kakussa on riskinsä, mutta kirsikkana saattaa lopulta komeilla muhkea mitalipotti. Hiihtäjä on kunnossa.

– Mennään päivä ja kisa kerrallaan. Suunnitelmaa ei ole kiveen hakattu, toppuutteli Pärmäkosken valmentaja Matti Haavisto.

Haavisto huokaili Jylhän tapaan helpottuneena 15 kilometrin yhdistelmäkisan jälkeen. Hiihtojoukkueen huoltopäällikkönä ahertava Haavisto toivoo onnistuneen avausmatkan innostavan suomalaiset yhtä hienoon menestykseen kuin vuosi sitten Lahden MM-kisoissa, joista hiihtäjät saavuttivat viisi mitalia.

– Toivotaan samanlaista flow´ta kuin Lahdessa, että väkisin yrittäminen jää pois ja nähdään, että kaikki on mahdollista, Haavisto sanoi.

Lahden yhdistelmäkisasta Pärmäkoski hiihti hopean, joka oli hänen ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitalinsa. Vaikka pronssi on hopeaa himmeämpi, Pärmäkoski nosti olympiamitalin arvokkaammaksi.

– MM-mitali kotikisoista oli kyllä kova saavutus, mutta olympiamitaleja jaetaan vain joka neljäs vuosi, hän perusteli.

Tunnelma Lahden torilla veti sentään vertoja Pyeongchangin pikaisille juhlallisuuksille. Pärmäkosken hiki oli hädin tuskin ehtinyt kuivahtaa, kun mitalikolmikkoa hoputettiin jo toisaalle palkintojenjakoon. Pärmäkosken lisäksi pallille kipusivat Ruotsin Charlotte Kalla ja Norjan Marit Björgen, mutta yleisön joukkoon eivät ennättäneet edes pronssimitalistin vanhemmat.

– Kotikisoissa oli enemmän suomalaisia. Nyt tuli palkintojenjako niin nopeasti, että juuri ja juuri ehdin itse paikalle, Pärmäkoski naurahti seremonian jälkeen.

– Silti liikuttava hetki, että pystyin unelmani toteuttamaan.

Kisan maaliviivalla Pärmäkoski tuuletti niin villisti, että herkimmät katsojat pelkäsivät Ruotsin Ebba Anderssonin liukuvan hänen ohitseen. Maajoukkuekavereiden oli helppo yhtyä Pärmäkosken riemuun.

– Maalissa piti ensimmäisenä löytää Krista ja kysyä, olitko kolmen joukossa, nauroi Kerttu Niskanen.

– Ei voi kuin olla onnellinen Kristan puolesta.

Niskanen jäi kisassa sijalle 16 ja Laura Mononen 19:nneksi.

– Meinaa itku tulla siitä, että Krista hiihti niin hyvin ja toisaalta siitä, että myös itsellä olisi niin kova halu menestyä, Mononen kertoi.

Pärmäkoski halajaa mitalikamppailuun seuraavan kerran tiistain sprintissä. Olympiahiihdot jatkuvat sunnuntaina miesten yhdistelmäkisalla.