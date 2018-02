CAS hylkäsi 47 venäläisen valituksen – miksi valituksia ensin hyväksyttiin ja sitten hylättiin?

te olette väärässä

Koko doping tutkinta ja rangaistukset ovat poltiikkaa. Sillä ilman kiellettyjä tai sallittuja lisäsineita ei ihmisen keho kestä sitä kilpailurääkkiä jota tänäpäivänä vedetään. Kun kaikki käyttävät (on pakko) mikäli aikoo pysyä rahapalkintojen pallilla. Samalla nationalismi on taas noussut kaikkialla ja se aiheuttaa voittamisen pakkoa. Politiikka on otettu käyttöön ja se tuhoaa kansainvälisen urheilun. Ja samalla siinä tuhoutuu erilaisten ajatusmaailmojen rauhanomainen keskinäinen keskustelu ja asioista sopiminen. Politiikka rikkoo myös kansalliset ihmissuhteet ja aiheuttaa väkivaltaa. Valitettavasti.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.