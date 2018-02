Suomen tähtipelaaja on naiskiekon Crosby – "Varmasti olympialaisten eliitissä"

STT

Pyeongchang

Hannu Saintulaa on pitkälti kiittäminen siitä, että Tanskassa syntynyt Michelle Karvinen pelaa Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueessa. Saintula bongasi aikoinaan Karvisen poikien junioriturnauksesta Espoosta ja aloitti niin sanotusti tarvittavat toimenpiteet tämän saamiseksi Leijona-paitaan.

Saintula kiinnitti mainitussa turnauksessa huomion kahteen pelaajaan. Toinen oli Karvinen ja toinen oli nykyinen NHL-kiekkoilija Lars Eller.

– Tunsin Michellen suomalaisen Heikki-isän kiekkopiireistä, ja siinä turnauksessa teimme hänen kanssaan linjauksen, että Michellen pitäisi pelata Suomen maajoukkueessa, Saintula muistelee.

Myöhemmin Saintula valmensi Michelle Karvista Suomen maajoukkueessa. Pronssijuhliin päättyneiden 2009 MM-kotikisojen yhteydessä Saintula totesi, että Karvinen on naiskiekon Sidney Crosby. Saintula sanoi, että Karvisella on äärimmäisen hyvä luisteluasento ja loistava pelinlukutaito, aivan kuin Pittsburgh Penguinsin supertähdellä Crosbyllä konsanaan.

Vuosia on kulunut, onko Saintula yhä samaa mieltä Crosby-vertauksestaan?

– En mielellään vertaa naispelaajia miehiin, mutta olen toki yhä samaa mieltä. Michelle näkee pelin poikkeuksellisen hyvin. Jollain muulla pelaajalla voi olla tietyssä pelitilanteessa vain yksi vaihtoehto, mutta Michelle saattaa nähdä niitä kolme, Saintula sanoo.

– Olen valtavan imarreltu tuollaisesta vertauksesta, Karvinen sanoo.

Ottaa vastuuta

Naisleijonien entinen päävalmentaja Saintula uskoo, että Karvinen nousee yhdeksi naisten olympiaturnauksen parhaista pelaajista Etelä-Koreassa.

– Michelle on Suomen johtavia pelaajia ja murtautuu varmasi kisojen eliittiin, jos hän on terveenä eikä fyysisiä ongelmia ole.

Karvinen, 27, edustaa seuratasolla ruotsalaista Luulajaa, jonka paidassa hän on nakutellut huimia tehopistemääriä. Pelkästään viime kaudella hän mätti 30+40=70 pistettä 31 ottelussa.

Olympialaisissa Karvinen luistelee Naisleijonien varakapteenina A-kirjain rinnassaan.

– Se on iso kunnia ja minun täytyy osoittaa johtajuutta. Varakapteenin tehtävä on vastuullinen, mutta maajoukkueessa jokaisen on kannettava vastuuta joka tapauksessa, oli paidan rinnassa kirjainta tai ei, Karvinen tuumaa.

"USA:n ja Kanadan lyöminen realistista"

Hänen mukaansa Suomelta voi odottaa mitalia Etelä-Koreasta. Naiskiekon kestomenestyjien Kanadan ja Yhdysvaltojen haastaminen on Karvisen mielestä myös täysin mahdollista.

– Luotamme itseemme vahvemmin kuin koskaan ennen! Kanadaa ja Yhdysvaltoja vastaan ei voi vain peruutella. Noin taitaville joukkueille ei voi antaa ilmaiseksi tilaa. Meidän on uskallettava pelata aktiivisesti. Vain silloin meillä on mahdollisuus lyödä nämä joukkueet, Karvinen sanoo.