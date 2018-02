Leijonien Tolvanen kuittaa kovat odotukset: Antavat vain lisäbuustia

STT

Helsinki/Pyeongchang

Eeli Tolvanen on yksi niistä monista Leijona-pelaajista, jotka eivät vuosi sitten voineet kuvitellakaan pelaavansa Etelä-Korean olympialaisissa. Nyt tilanne on kuitenkin se, että 18-vuotias Tolvanen aloittaa olympialaiset isossa tulosvastuussa. Nuorelta Jokerien hyökkääjältä odotetaan maaleja.

– Olen etuoikeutettu muiden nuorten pelaajien kanssa, kun pääsen mukaan olympialaisiin. Vähän tuuriakin siihen tarvittiin, kun NHL-pelaajat eivät ole nyt mukana. Täytyy nauttia joka hetkestä, Tolvanen tuumaa.

Tolvasen potentiaali maalinsylkijänä on tiedossa, mutta viime aikoina ruuti on ollut märkää, tehottomuus on vaivannut. Tuskin kukaan on immuuni paineille, mutta Tolvanen itse sanoo, etteivät häneen kohdistuvat kovat odotukset hetkauta häntä.

– Päinvastoin. Saan niistä lisäbuustia. Pystyn näyttämään, että nuoret pelaajat ovat tulossa, hän toteaa.

Tolvanen arvioi, että Leijonien joukkueessa maaleja tehdään laajalla rintamalla, vaikka tilastot vähän muuta osoittaisivatkin.

– Veikkaan, että tässä joukkueessa on paljon äijiä, jotka kykenevät maalintekoon. Voi nousta myös hieman yllättäviä nimiä, jotka tekevät tärkeitä maaleja. Ja jos saan itse onnistumisia siinä samalla, niin se on aina plussaa.

Helsingin-turnaus antoi uskoa

Syksyllä hienosti sujunut Helsingin-turnaus antaa uskoa Tolvaselle tuleviin koitoksiin.

– Karjala oli tosi tärkeä turnaus minulle. Näin, että pystyn tekemään tulosta miesten maajoukkuepeleissä ja olemaan top-äijä.

Kotiturnauksessa Tolvanen viiletti ketjussa, jossa keskushyökkääjänä oli Petri Kontiola ja toisella laidalla Jukka Peltola. Perjantaina Tolvanen luisteli samassa ketjussa Kontiolan ja Peltolan kanssa, kun Leijonien olympiajoukkue treenasi ensi kertaa jäällä paikan päällä Etelä-Koreassa.

– Tämä ketju voisi olla hyvä täälläkin. Katsotaan.

Ennakkoon ajatellen ketjun roolitus on selvillä: Kontiola rakentaa peliä, Peltola häärää ”yleismies Jantusena” ja Tolvanen laukoo maaleja.

– Niin. Tuollainen työnjako kuulostaa ainakin minun korviini hyvältä, Tolvanen maiskuttelee.

. Ei voi pistää karnevaalia pystyyn .

Entä minkälaisen aseman Tolvanen uskoo ottavansa Leijonien olympiajoukkueen sisäisessä nokkimisjärjestyksessä?

– Tuskin alan heti huutamaan suuna päänä. Otan rennosti ja olen ehkä vähän hiljempaa kuin normaalisti. Ei voi nuorempana pelaajana tulla ja vetää karnevaalia pystyyn, hän naurahtaa.

Leijonien avausvastustajana Etelä-Korean olympiaturnauksessa on Saksa. Tämä peli pelataan ensi viikon torstaina.