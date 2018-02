NHL-tähti Lundqvistin kaksoisveli Ruotsin maajoukkueen kapteeniksi

STT, TT

Pyeongchang

Hyökkääjä Joel Lundqvist toimii Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteenina Pyeongchangin olympialaisissa, kirjoittaa ruotsalaislehti Aftonbladet.

– Tämä on suuri kunnia. Sain kuulla asiasta Rikardilta (Grönborg) jäällä. Se on todella hauskaa, Frölundaa seurajoukkuetasolla edustava Lundqvist sanoi.

Lundqvist toimi kapteenina viime keväänä, kun Ruotsi voitti Grönborgin komennossa MM-kultaa.

– MM-kilpailuissa vähän yllätyin, kun sain tehtävän. Nyt osasin odottaa olevani yksi ehdokkaista. On hienoa olla kapteeni olympialaisissa, Lundqvist kertoi.

Lundqvistilla, 36, on kolme MM-kultaa, mutta hän pelaa olympialaisissa ensimmäistä kertaa. NHL-pelaajien poisjäänti avasi paikkoja Euroopassa pelaaville. Jos NHL-pelaajat olisivat mukana, joukkueessa olisi todennäköisesti Lundqvistin kaksoisveli Henrik, joka on New York Rangersin maalivahti.

Henrik Lundqvist torjui Ruotsin maalilla vuosien 2006, 2010 ja 2014 olympialaisissa. Ruotsin jääkiekkomiehet saavuttivat kultaa vuonna 2006.

Ruotsi kohtaa maanantaina harjoitusottelussa Kanadan ja avaa turnauksen Norjaa vastaan ensi viikon torstaina.