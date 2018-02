Säteri loistaa Floridan maalilla

Pasi Rein

Florida kuritti tiistain NHL-kierroksella Vancouveria suomalaisvoimin. Harri Säteri torjui Panthersin maalilla neljännen perättäisen voiton, ja Aleksander Barkov tukisti vastustajaa kahdella maalillaan. Florida voitti kotiottelun maalein 3–1.

Voitto oli erityisen mieluinen Säterille, joka on päässyt antamaan vakuuttavia näyttöjä taidoistaan Roberto Luongon ja James Reimerin loukkaantumisten ansiosta.

– Elän unelmaani. Olen tehnyt tämän eteen töitä koko ikäni. Pääsen nyt pelaamaan ja saan voittoja. Aivan mahtavaa, Säteri iloitsi tilanteesta ESPN:llä.

KHL:ssä kolme edellisvuotta pelannut Säteri, 28, on tehnyt torjunnoillaan vaikutuksen asiantuntijoihin. Hänet valittiin NHL:ssä kakkostähdeksi viime viikolla.

– Itseluottamus on noussut, kun on tullut hyviä pelejä ja voittoja. Olen pelannut omasta mielestäni aika tasaisesti, Säteri kertoi.

Säteri on tuurannut nimenomaan kakkosvahti Reimeria. Säteri on ollut lähtökohtaisesti marssijärjestyksessä kolmantena, mutta nyt tilanne on mutkistunut.

– Paikka on juuri nyt Säterin, päävalmentaja Bob Boughner kommentoi tilannetta.

– Hän pelaa loistavasti, ja joukkue luottaa häneen. Joudumme tekemään kovia valintoja, mutta tilanne on aina mukava, kun joukkueessa on syvyyttä.

Barkov teki toisessa erässä ottelun voittomaalin näyttävällä rystysiirrolla ja viimeisteli loppuhetkillä ottelun loppulukemat tyhjään maaliin.

– Puolustimme tiiviisti, teimme pienetkin asiat hyvin, ja maalivahti antoi meille mahdollisuuden voittaa. Kaikki sujuu hyvin tällä hetkellä, Barkov tiivisti ottelun NHL:n nettisivuilla.

– Emme silti jätä hommaa tähän. Pystymme parantamaan edelleen ja pyrimme siihen joka ottelussa.

Markus Granlund teki Vancouverin ainoan maalin läpiajosta. Hän pääsi alivoimalla karkuun, kun Floridan puolustajat kompuroivat punaviivan ja hyökkäyssinisen välissä.