Richard Pound: KOK:n tutkittava, miten se päätyi Venäjä-sotkuun

Pound ja Bach ovat kaksi oman asemansa ja uskomustensa, erityisesti venäläisvastauutensa, sokaisemaa pelleä olympialiikkeen johdossa. Pound julistaa samanlaisiksi tosiasioiksi niin Venäjään kohdistuvat epäilyt ja leimaavat kertomukset kuin yhteen venäläisurheilijaan kohdistuneen doping valvonnan tesitulokset. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Yksilöä, ei edes venäläistä, saa rangaista ilman selvää näyttöä hänen syyllisyydestään. Samalla on selvää, että Venäjällä on ollut valtion tukema dopingohjelma. Tiedämme Venäjän ohjelmasta kuitenkin vain "syväkurkun" eli sen järjestelmän pettäneiden kertomusten kautta. Mutta kuten tänään tietoon tulleet luvut veriarvoista 2001-2010 maastohiihdon mitalistien osalta kertovat, poikkeavia veriarvoja on ollut mm. Norjan ja Saksan urheilijoilla. Totuus järjestelmällisestä dopingista lienee, että Norjasta tai Saksasta ei ole tullut vielä tähän mennessä järjestelmän sisältä Juudasta, joka kertoisi meille, miten he sen tekivät. Erityisesti totuus Norjasta olisi kiinnostavaa kuultavaa. Marit Björgenin käry ja norjalaisten yritys lakaista ja siivota se pois olivat ilmeisesti vain jäävuoren huippu, tosi moka valmentajilta ja doping-ohjelman lääkäreiltä. Muutoin vuonomaan dopingkone jatkaa eteenpäin kohti uusia kultamitaleja. Jos Pound ja Bach haluaisivat olla johdonmukaisia ja reiluja, he alkaisivat nyt kerätä kisapasseja pois joka kolmannelta olympia-urheilijalta kestävysylajeissa maahan ja taustaan katsomatta ja samalla voisi alkaa karkottaa myös median edustajia, jotka vuosia ovat vain kertoneet kisojen julkisivusta ja viihteestä kajoamatta raadolliseen dopingiin. Koko olympiaurheilu kun on syvästi kieroutunutta terveen ja normaalin liikkunnan ja kisailun kannalta.

