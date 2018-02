Kumpuoja ja Lukkarila johtivat Suomen jääpallopronssiin

Markus Kumpuoja ja Mikko Lukkarila johtivat Suomen pronssimitaleille jääpallon MM-kisoissa Habarovskissa sunnuntaina. Kumpuoja ja Lukkarila viimeistelivät kaksi maalia mieheen, kun jääpallomaajoukkue kukisti pronssipelissä Kazakstanin maalein 8–4 (3–1). Suomen muut maalintekijät olivat Juho Liukkonen, Eetu Peuhkuri, Tuomas Määttä ja Ilari Moisala.

Suomi saavutti MM-pronssin myös viime vuonna. Nyt joukkue pyrki kirkastamaan mitalin, mutta loppuottelujoukkueet Venäjä ja Ruotsi olivat vielä liian vahvoja Suomen nuorekkaalle ryhmälle.

– Eilen olimme aika maassa, kun Venäjä pudotti meidät finaalista, mutta nyt tuntuu taas hienolta, päävalmentaja Antti Parviainen kertoi joukkueen tunnelmista.

– Finaali oli meille unelma, mutta Ruotsi ja Venäjä olivat vielä meitä edellä. Ehkä pronssiottelu oli vielä paikka, johon me kuulumme.

Parviainen muistutti, ettei Kazakstan ollut pronssipelissä heppoinen vastustaja. Se laittoi välierissä Ruotsin tiukoille ja joukkue on koottu Venäjän superliigaa pelaavista urheilijoista.

– Mitalin arvoa nostaa se, että pelasimme pronssipelin hyvin. Meillä oli hyvä kontrolli, Parviainen kiitteli.

Päävalmentaja koki, että Suomi otti turnauksessa askelia lähemmäksi lajin kahta mahtimaata Ruotsia ja Venäjää.

– Muutama piiri lähemmäksi mentiin, ja uskon kehityksen jatkuvan. Maajoukkueen runko on nuori. Mukana on useita pelaajia, joilla on maajoukkueuraa edessä 5–10 vuotta. Kärkimaista etenkin Ruotsilla on edessä iso muutos, Parviainen totesi.