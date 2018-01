Las Vegas nousi jakamaan tulokasjoukkueiden voittoennätystä

Erik Haula laukoi kauden 18. maalinsa, kun Vegas Golden Knights nousi jakamaan tulokasjoukkueiden voittoennätystä NHL-jääkiekossa kukistamalla Calgary Flamesin vieraissa 4–2.

Tyynenmeren divisioonaa johtava Golden Knights on nyt kirjannut voittosarakkeeseensa 33 voittoa, mikä on yhtä paljon kuin Florida Panthersin ja Mighty Ducks of Anaheimin kaudella 1993–1994 tekemä uusien joukkueiden ennätys.

Las Vegas oli 1–2 tappiolla vielä kaksi minuuttia ennen peliajan loppua, mutta Haula löi paluukiekosta tasoituksen 2–2:een ajassa 58.14. Kymmenen sekuntia myöhemmin Golden Knights meni johtoon, kun Jonathan Marchessault pääsi keskialueelta läpi ja nosti kiekon Mike Smithin taakse. David Perron teki loppulukemat tyhjään maaliin.

Haulan tehotilasto näyttää 45 ottelun jälkeen lukemia 18+18. Sekä maali- että syöttömäärät ovat jo kauden tässä vaiheessa hänen uransa parhaat NHL:ssä.