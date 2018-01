Venäjän joukkue suljettiin paralympiakisoista

RAIKO HÄYRINEN, STT

Helsinki

Venäjän koko yleisurheilujoukkue oli doupattu Pekingin olympialaisissa 2008, ja presidentti Vladimir Putin tiesi Sotshin 2014 talviolympialaisten testihuijauksesta. Nämä olivat SVT:n maanantaina julkistamat maistiaiset Venäjän entisen antidopingjohtajan – tai pikemmin dopingjohtajan – Grigori Rodtshenkovin kansainvälisenä yhteistyönä syntyneistä haastatteluista, jotka oli määrä julkaista kokonaisuudessaan saksalaisella ARD-kanavalla myöhään maanantai-iltana.

Yhdysvaltoihin 2015 lopussa loikannut ja liittovaltion poliisin FBI:n todistajansuojeluohjelmassa piileskelevä Rodtshenkov on Venäjän dopingskandaalin avaintodistaja, sillä hän oli valtiojohtoisen dopingohjelman pääarkkitehti.

Rodtshenkov on jo aiemmin kertonut julkisuuteen hurjia tietoja Venäjän dopingohjelmasta, jonka seurauksena maa on suljettu yleisurheilun kansainvälisestä kilpailutoiminnasta, Pyeongchangin talviolympialaisista ja paralympialaisista. Hänen syytöksensä Putinia kohtaan on kuitenkin toistaiseksi konkreettisin väite Venäjän presidentin sekaantumisesta kotikisojen dopinghuijaukseen.

Rodtshenkov kertoo saaneensa tietonsa Venäjän silloiselta urheiluministeriltä Vitali Mutkolta.

– Mutko kertoi minulle, että Putin muisti minun nimeni erittäin hyvin. Ja vielä kerran, hän tiesi kaikesta. Se oli hyvin yksinkertainen ketju. Minä raportoin varaurheiluministeri (Juri) Nagornihille, Nagornih raportoi urheiluministeri Mutkolle, Mutko raportoi presidentti Putinille, Rodtshenkov sanoi.

Sotshin olympialaiset olivat aluksi mitaleja rohmunneen Venäjän juhlaa, mutta jälkikäteen kisat ovat muuttuneet nöyryytykseksi maalle, joka pani valtavasti peliin kaikkien aikojen kisojensa puolesta.

Tuoreeltaan yksikään venäläisurheilija ei kärynnyt Sotshissa, mutta tämän vuoden tammikuun alkuun mennessä Kansainvälinen olympiakomitea KOK on asettanut 43 venäläisurheilijaa olympiapannaan ja mitätöinyt heidän suorituksensa Sotshista dopingin takia. Venäjä on menettänyt viisi kultaa, kahdeksan hopeaa ja yhden pronssin Sotshin kisoista.

Rodtshenkov johti Sotshiin kisojen ajaksi perustettua antidopinglaboratoriota, jossa venäläisurheilijoiden testinäytteitä vaihdettiin puhtaisiin. Venäläiset olivat kehittäneet erityistyökaluja, joiden avulla sinetöidyt testinäytepullot pystyttiin avaamaan ja sulkemaan uudelleen.

– Se toimi kuin sveitsiläinen kello. Ihmiset juhlivat olympiavoittajia, ja me vaihtelimme heidän virtsanäytteitään, Rodtshenkov kertoi 2016 New York Timesille.

Rodtshenkovin Putin-puheiden seurauksena on todennäköisesti vain lisää kiistämistä Venäjän puolelta, mutta Pekingin olympialaisia koskevat väitteet voivat vielä muuttaa kisojen tulosluetteloja. Pekingin yleisurheilutuloksissa KOK:n sivuilla on lukuisien uusintatestikäryjen jälkeenkin yhä kymmenen venäläismitalistia, mutta myös muistutus, että tulokset eivät ole keskeneräisten dopingtutkimusten takia lopullisia.

Uusintatestien takaraja on kymmenen vuotta kisoista, ja se on tulossa täyteen tänä vuonna.

– Olennaista on, miten todistusvoimainen lausunto on. Jos kyse on vain sanasta sanaa vastaan, sillä on vähemmän arvoa kuin että jos löytyy myös dokumentaatiota, ja sitähän voisi kuvitella entisellä laboratorionjohtajalla olevan. Jos sitä kautta tulee varmuutta asiaan, tästä seuraa varmasti actionia, Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n hallituksen jäsen Antti Pihlakoski sanoi.