Inter pestasi Teemu Penninkankaan

Jalkapalloliigan FC Inter on tehnyt yksivuotisen pelaajasopimuksen viime kaudella Ilvestä edustaneen puolustaja Teemu Penninkankaan kanssa. 25-vuotias Penninkangas pelaa sekä vasempana laitapuolustajana että keskuspuolustajana.

Alavudelta kotoisin oleva Penninkangas on pelannut valtaosan urastaan SJK:ssa, jonka paidassa hän on voittanut Suomen mestaruuden, Suomen cupin ja Liigacupin. 194-senttinen Penninkangas on pelannut yhteensä 62 ottelua pääsarjassa.

– Teemu on osoittanut jo kykynsä Veikkausliigassa. Vaikka hän on vielä melko nuori, on hänellä jo hyvin kokemusta Suomen pääsarjatason jalkapallosta, sanoi Interin valmentaja Fabrizio Piccareta joukkueen tiedotteessa.

– Hän tuo joukkueeseemme oman persoonansa lisäksi fyysistä vahvuutta ja teknistä taitoa. Hän oli viime kaudella meitä vastaan kova vastustaja, ja odotan hänen osoittavan samaa kovuutta Interin pelaajana.

Lisää jalkapallouutisia TS Futis -sivustolla.