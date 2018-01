Latvala kiinni palkintosijassa Monte Carlon rallissa, Ogierilla tukeva johto

Jari-Matti Latvala on kolmantena ja Esapekka Lappi neljäntenä Monte Carlon MM-rallissa kymmenen erikoiskokeen jälkeen. Rallin johdossa on yhä ranskalaistähti Sebastien Ogier, jonka ero toisena olevaan Toyota-kuljettaja Ott Tänakiin on minuutti ja 3,4 sekuntia.

Latvala on hävinnyt Ogierille minuutin ja 41,1 sekuntia. Hänen eronsa Toyota-tallitoveri Lappiin on 25,5 sekuntia.

Lauantain ensimmäisellä pikataipaleella eli erikoiskoe yhdeksällä olivat erittäin hankalat olosuhteet. Tiellä oli lunta, sohjoa ja jäätä. Espanjalainen Hyundai-kuljettaja Daniel Sordo ei pysynyt tiellä, vaan ajoi ulos. Sordo oli ennen ulosajoaan kolmantena.

Latvala kertoi MM-sarjan nettisivuilla, että kisan kymmenennellä erikoiskokeella olosuhteet olivat edellistä pikataivalta paremmat.

– Tämä oli helpompi. Ei ollut niin paljon lunta ja jäätä.

Lauantaina ajetaan vielä kolme erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.