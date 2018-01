Teemu Penninkangas Interiin

Turun Inter vahvisti puolustustaan pestaamalla riveihinsä Teemu Penninkankaan. Sopimus kattaa kauden 2018.

194-senttinen Penninkangas on pelannut vasempana laitapuolustajana sekä topparina. Viime kaudella hän pelasi Ilveksessä.

Alavudelta kotoisin oleva Penninkangas, 25, on pelannut valtaosan urastaan SJK:ssa, jonka paidassa hän on voittanut niin liigan, Suomen cupin kuin Liigacupinkin mestaruudet. Kaikkiaan hän on pelannut 62 jalkapalloliigan ottelua.

Penninkangas on joukkueen mukana jo lauantaina, kun Inter kohtaa Solnassa AIK:n.

– Teemu on osoittanut jo kykynsä liigassa. Hän tuo joukkueeseemme oman persoonansa lisäksi fyysistä vahvuutta ja teknistä taitoa. Hän oli viime kaudella meitä vastaan kova vastustaja ja odotan hänen osoittavan samaa kovuutta Interin pelaajana, valmentaja Fabrizio Piccareta kertoo seuran sivuilla.