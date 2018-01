Ilonen ja Korhonen golfasivat jatkoon Dubaissa

Suomen Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen jatkavat Dubaissa golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa kahdelle viimeiselle kierrokselle.

Kun toinen kierros on vielä kesken, Ilonen on pelannut kierrokset kaksi alle parin eli kentän mittatuloksen. Korhonen on Ilosta yhden lyönnin jäljessä. Tulokset riittävät viemään suomalaiset jatkokierroksille.

Toisen kierroksen alkua haittasi sankka sumu, minkä takia pelaajien lähtöaikoja siirrettiin.

Ilonen teki kierroksella kuusi birdieä ja neljä bogia, eikä hihkunut riemusta.

– Perjantai oli virheiden sävyttämä päivä, hän kuvaili Facebook-sivullaan.

Korhosen tuloskortissa oli kakkoskierrokselta kolme birdieä ja kaksi bogia.

– Ei vain ollut hyvä päivä, Korhonen kommentoi tiedotteessaan.