Nelikymppinen Buffon miettii Juve-tulevaisuuttaan: "Haluan tietää, mikä rooli olisi minulle seuran mielestä paras"

Sunnuntaina 40 vuotta täyttävä maalivahtisuuruus Gianluigi Buffon huolestutti Juventuksen faneja, kun hän pohti tulevaisuuttaan seurassa. Italian jalkapallomaajoukkueessa jo pelinsä syksyllä MM-karsiutumiseen päättänyt Juve-ikoni ei ole varma, jatkuuko ura seurajoukkueessa.

– Aika on tyranni, Buffon sanoi jäätyään eläkkeelle maajoukkueesta.

Aika on toki kohdellut Buffonia lempeästi. Parta on jo harmaantumassa, mutta mies on yhä maailman eliittiä vaativassa ammatissaan. Silti tulevaisuus mietityttää, ja Buffon hakee vastauksia seuralta.

– Aion tavata puheenjohtaja Andrea Agnellin. Haluan parasta tälle seuralle, ja haluan tietää, mikä rooli olisi minulle seuran mielestä paras, Buffon sanoi La Repubblica -lehdelle.

– Haluan tietää, pystynkö seuran mielestä yhä hoitamaan hommani.

Juventus on voittanut kuusi peräkkäistä Italian mestaruutta, mutta seitsemännen kanssa näyttää olevan taistelua. Juve on 21 kierroksen jälkeen sarjakakkosena, pisteen päässä Napolista. Lauantai-iltana Juve matkaa Veronaan Chievon vieraaksi, ja mediaennakoissa Juven maalilla aloittaa kakkosvahti Wojciech Szczesny. Buffon on penkillä, syntymäpäivänsä aattona.