Koripalloilija Teemu Rannikko on Varsinais-Suomen paras urheilija

Koripalloilija Teemu Rannikko on vuoden 2017 Varsinais-Suomen paras urheilija. Palkinto menee Rannikon arvoasteikolla korkealle.

– Tämä nousee aika korkealle, kun mukana ovat kaikki lajit. Ei riitä, että on ollut koripallokentällä muita parempi, viidesti vuoden parhaaksi koripalloilijaksikin valittu Rannikko totesi.

All Over Press/Jarno Kuusinen Vilppaassa pelaava Teemu Rannikko on Varsinais-Suomen paras urheilija 2017. Rannikko ehti paikalle gaalaan vasta iltamyöhällä palattuaan joukkueensa pelimatkalta Tampereelta.

Illan aikana lavalla nähtiin palkintoja pokkaamassa komea joukko muitakin Turun seudun urheilijoita ja urheiluvaikuttajia. Esimerkiksi suunnistaja Liisa Peltola (ent. Veijalainen) palkittiin elämänurastaan, joka sisältää muun muassa suunnistuksen maailmanmestaruuden vuonna 1976.

– Olen palkinnosta otettu. Se on upea arvostus, Peltola kiitteli.

– Nämä gaalat ovat kivoja tilaisuuksia, joissa näkee tuttuja vuosien varrelta. Yleensä urheilupiireissä on aina hiki ja kiire, mutta kerrankin saa tavata tuttuja ihan kaikessa rauhassa. On kivaa, kun paikalla on urheilijoiden lisäksi johtoporrasta ja seuraväkeä monesta eri lajista.

Jari Laurikko Vuoden nuoreksi urheilijaksi valittiin Elli Pikkujämsä. Suunnistaja Liisa Peltola puolestaan palkittiin elämänurastaan.

Urheilijoiden nuorta kaartia edusti Elli Pikkujämsä. Pikkujämsä tunnetaan sekä menestyneenä jalkapalloilijana että lumilautailijana. Viime kaudella Pikkujämsä palloili TPS:ssa, tulevalla Hongassa. Lumilautailussa hän edustaa Turun Slalomia.

Viime vuonna hänet palkittiin Vuoden akatemiaurheilijana ja tänä vuonna napsahti nimitys Vuoden nuoreksi urheilijaksi.

Pikkujämsän, 18, mukaan palkinnot ovat nuorelle urheilijalle tärkeitä.

– Tuo lisäenergiaa, kun saa tietää, että joku on huomannut tekemäni työn. Palkinnoilla on iso merkitys. Nytkään en meinannut uskoa saavani tätä, Pikkujämsä kertoi.

TPS:n jalkapallojoukkue juhli lavalla kahteen kertaan. Urheilutoimittajien kerho palkitsi joukkueen nousun takaisin jalkapalloliigaan Vuoden urheilutekona. Yleisö oli Turun Sanomien verkkosivujen kautta äänestänyt liiganousun Vuoden sykähdyttävimmäksi varsinaissuomalaiseksi urheilutapahtumaksi.

Gaalassa esiteltiin myös uusi varsinaissuomalaisen urheilun Hall of Fame, jonka ensimmäiseksi jäseneksi nimettiin lauantaina Paavo Nurmi.

