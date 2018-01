Samu Torsti takaoven kautta olympiakoneeseen – Suomella nyt 98 urheilijan joukkue

Alppihiihtäjä Samu Torsti on nimetty mukaan Suomen olympiajoukkueeseen, kertoi Olympiakomitea. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS myönsi Suomelle yhden lisäpaikan Pyeongchangin kisojen alppihiihtoon, ja sen sai suurpujottelussa kisaava Torsti, 26.

FIS myönsi Suomelle maapaikan, sillä niitä on vapautunut varsin reippaasti muilta mailta. Olympiajoukkueen johtaja Mika Kojonkoski kertoi, että Torstin sija FISin olympiarankingissa on 392, ja kisoihin otetaan 320 alppihiihtäjää.

– Kyllä tämä vähän yllätti meidät. Samu tuli aika kaukaa FISin rankingpisteissä, Kojonkoski kertoi torstaina.

Torstille olympiamatka on uran toinen. Neljä vuotta sitten Sotshin suurpujottelussa hän oli 21:s.

– Valintakriteereissä on realistinen mahdollisuus 16 parhaan joukkoon. Samu oli vuosi sitten maailmancupissa kymmenes ja myös Euroopan-cupin palkintopallilla. Kun on maailmancupissa kymmenes, on se superhyvä, Kojonkoski sanoi.

Tällä kaudella Torsti on jäänyt neljässä maailmancupin suurpujottelussaan pisteiden ulkopuolelle.

Suomen alppinistien määrä Korean kisoissa tuplaantui, sillä eilen joukkueeseen nimettiin syöksyssä, supersuurpujottelussa ja alppiyhdistetyssä kisaava Andreas Romar. Kokonaisuudessaan Suomen joukkueessa on nyt 98 urheilijaa. Joukkue voi vielä täydentyä 1–4 maastohiihtäjällä tammikuun loppuun mennessä.

Mutta onko vielä uusia yllätyksiä tulossa FIS-rankingin suhteen?

– Ei ole, Kojonkoski sanoi.