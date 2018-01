Jalkapallomaajoukkue mittaa Makedonian ja Maltan maaliskuussa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen vastustajat maaliskuun lopun A-maaotteluihin ovat Makedonia ja Malta, Palloliitto kertoi torstaina. Ottelut pelataan Turkin Belekissä.

Huuhkajat haastaa Makedonian perjantaina 23. maaliskuuta ja Maltan kolme päivää myöhemmin eli maanantaina 26. maaliskuuta. Ottelut valmistavat Suomea syksyllä pelattavaan Kansojen liigaan eli Nations Leagueen, jossa Suomen alkulohkovastustajiksi arvottiin keskiviikkona Viro, Kreikka ja Unkari.

Suomi on kohdannut Makedonian neljästi, viimeksi syksyllä 2005 MM-karsinnassa. Suomi on voittanut otteluista kolme ja hävinnyt yhden. Malta on ollut vastassa seitsemän kertaa, ja Suomi on voittanut neljä viimeisintä. Tuorein kohtaaminen on lopputalvelta 2010.