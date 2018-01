Kuin Punakoneella aikoinaan – Venäjän olympiakiekkojoukkueessa kahden seuran ylivalta

Pyeongchangin talviolympialaisissa OAR-lyhenteen alla kisaava Venäjä julkisti torstaina joukkueensa miesten jääkiekkoon. Mukana 25 pelaajan ryhmässä on 23 miestä KHL-liigan mahtijoukkueista Pietarin SKA:sta (15 pelaajaa) ja Moskovan TsSKA:sta (8). Kaksi pelaajaa tulee Metallurg Magnitogorskista, joten joukkueessa on pelaajia vain kolmesta seurasta.

Pitkälti TsSKA:n ympärille kootut Neuvostoliiton joukkueet voittivat aikoinaan seitsemän olympiakultaa, joten Korean kisoissa koetaan tietyllä tavalla paluu vanhaan. Hieman ylikin, sillä Neuvostoliiton viimeisessä mestarijoukkueessa 1988 pelasi pelaajia seitsemästä eri seurasta.

Oleg Znarokin valmentamassa ryhmässä on mukana tuttuja tähtiä. Pavel Datsjukille ja Ilja Kovaltshukille koittavat jo viidennet olympiakisat. Ikäpresidentti on Datsjuk, 39, ja nuorin on 20-vuotias Kirill Kaprizov.