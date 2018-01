Litmanen arpoi Suomen jalkapallomaajoukkueen vastustajiksi Viron, Unkarin ja Kreikan

Tuomas Arkimies

Suomi kohtaa Viron, Kreikan ja Unkarin jalkapallon miesten Kansojen liigan C-liigan alkulohkovaiheessa. Tämä selvisi Sveitsissä pidetyissä arvonnoissa keskiviikkona.

Suomea koskeneen C-liigan lohkoarvonnan sai kunnian suorittaa Kuningas-liikanimelläkin tunnettu Jari Litmanen. Maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva ei lähtenyt sättimään Litmasen suoritusta arvonnoissa.

– Kokonaisuutena olen tyytyväinen tähän lohkoon, Litmasella oli näpit lämpiminä, Kanerva totesi Palloliiton nettisivuilla.

– Kovia joukkueita nämä kuitenkin ovat, mutta vielä vastustajia tärkeämpää on se, että meillä on sitten syksyllä pelaajat kunnossa ja kaikilla hyvin pelituntumaa hyvissä seuroissa. On ihan selvää, että lohkovoittoon tarvitaan joka tapauksessa venymistä, Kanerva jatkoi.

Kanerva uskoo, että Viro kiinnostaa vastustajana suomalaiskannattajia, eikä hän ollut itsekään pahoillaan Viron saamisesta samaan lohkoon.

– Onhan Viron kohtaaminen aika lähellä derbypeliä ja varmasti kiinnostaa faneja erityisesti. Meillä on hyvä tuntuma Viroon marraskuun voitosta Helsingissä, mutta on hyvä muistaa, että Viro oli 2012 EM-jatkokarsinnassa, joten kova vastus se on yhtä lailla, Kanerva tuumi.

Kansojen liiga eli Nations League on uusi kilpailu eurooppalaisille maajoukkueille. Kaikki kilpailuun osallistuvat Euroopan maat jaetaan neljään liigaan niin, että A-liigassa ovat parhaat ja D-liigassa rankingin huonoimmat maat. Jokaiseen liigaan tulee neljä lohkoa. Jokaisen liigan voittaja nousee kauden päätteeksi ja vastaavasti jokaisen liigan viimeinen putoaa yhtä liigaa alemmas. A-liigan voittaja yltää Nations Leaguen mestariksi erillisen Final Four -lopputurnauksen jälkeen. Lisäksi liigojen lohkovoittajat pelaavat pääsystä EM-kisoihin pudotuspeleissä.

Kansojen liigan ottelut alkavat syyskuussa. Kilpailun lohkovaiheen ottelut on määrä saada päätökseen marraskuussa.