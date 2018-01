Lehdet: Ilmarinen hakee Espoo Unitedia konkurssiin, omistajan mukaan konkurssia ei tule

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen hakee jääkiekkoseura Espoo Unitedia konkurssiin, kertoo Hämeen Sanomat. Lehden tietojen mukaan Ilmarinen on jättänyt konkurssihakemuksen Espoon käräjäoikeuteen tällä viikolla.

Kauppalehden haastattelussa seuran omistaja Jussi Salonoja kuitenkin ilmoitti, että Ilmariselle erääntynyt lasku olisi mennyt maksuun tiistaina.

– Espoo United ei mene konkurssiin. Urheiluseuran maksujärjestelmässä on tapahtunut kirjausvirhe. Se on tapahtunut meidän päässämme, ja tämä on ikävää. Lasku Ilmariselle on mennyt tänään maksuun, Salonoja sanoi.

Espoo United pelaa jääkiekon toiseksi korkeimmalla kotimaisella sarjatasolla Mestiksessä. Joukkue on sarjassa kahdeksannella sijalla.

Seuran taloudelliset vaikeudet ovat olleet julkisuudessa useampaan otteeseen viime kesästä.

Osakeyhtiön viime vuoden huhtikuussa päättyneen tilikauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa tappiollinen. Tilikauden liikevaihto oli 699 000 euroa.

Espoo United on perustettu vuonna 2016.