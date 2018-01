Julin ja Luusua hiihtivät nopeimmin Suomen Cupissa Vöyrissä

IF Minkenin Andrea Julin ja Ski Team Mäenpään Ari Luusua olivat nopeimmat maastohiihdon Suomen Cupin yhteislähtökilpailuissa Vöyrillä sunnuntaina. Naisten 20 kilometrillä Julin karkasi kärkiviisikon muilta hiihtäjiltä viimeisen kierroksen loppupuolella ja jätti Heini Hokkasen toiseksi 3,2 sekunnin erolla. Leena Nurmi oli kolmas.

Julinille voitto oli uran ensimmäinen Suomen Cupissa. Se oli selkävaivojen värittämän alkukauden jälkeen iso asia.

– Voitto on yllätys ja helpotus, olen tosi iloinen. Tällä on iso merkitys, sillä itseluottamus on ollut aika matala. Tämä näytti, että kesällä olemme tehneet oikeita asioita ja olen mennyt eteenpäin. Olen menossa ylöspäin, Julin sanoi tiedotteessa.

Miesten 30 kilometrillä Ari Luusua jätti loppukirissä Juho Mikkosen toiseksi 0,2 sekunnin erolla.