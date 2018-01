Polvivammasta toipunut Lakka palasi ennätysvauhdilla

Polvivammasta toipunut pikajuoksija Elmo Lakka juoksi lauantaina Jyväskylässä 150 metriä aikaan 16,32. Tulos on Suomen kautta aikojen paras enintään 220 jaardin (201,17 metrin) halliradoilla.

Lakka kilpaili ensimmäisen kerran viime elokuisen polvivamman jälkeen. Lakan vasemman polven takaristiside repeytyi, ja vamma vaati pitkän kuntoutuksen.

– Fysioterapeutti Juuso Sillanpää on ollut iso apu kuntoutuksessa. Parin viime kuukauden ajan polveen on voinut luottaa. Tehoja on voinut kasvattaa nousujohteisesti, Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Lakka kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Seinäjoen Seudun Urheilijoiden Veera Perälä rikkoi naisten 600 metrillä Erika Tapion 23 vuotta vanhan Suomen halliennätyksen. Perälä paransi Tapion ennätystä 0,53 sekuntia ja kellotti ajan 1.33,87.