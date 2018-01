Mäkäräiseltä hieno nousu takaa-ajossa: 21 sijan kohennus

Ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräisen cup-viikonloppu Italian Anterselvassa alkoi vaikealla 26. sijalla torstain pikakisassa, mutta kaksi päivää myöhemmin tuli paluuta tutumpiin sijoihin. Mäkäräinen nousi viidenneksi takaa-ajokisassa eli harppausta torstaista tuli muhkeat 21 sijaa.

Voiton otti Saksan Laura Dahlmeier ennen Italian Dorothea Wiereriä ja Valko-Venäjän Daria Domratshevaa. Dahlmeier nappasi kauden toisen voittonsa 17,3 sekunnin erolla Wiereriin. Kakkossijataistossa koettiin hienoa urheiluhenkeä, kun Wiereriä jahdannut Domratsheva talloi ensin italialaiskilpailijan sauvan rikki ja antoi sen jälkeen Wiererin mennä rauhassa edellään maaliin.

Mäkäräinen ampui kaksi sakkoa, molemmat ensimmäiseltä pystypaikalta. Hiihtoajoissa hän oli toiseksi nopein. Eroa voittajaan jäi minuutti ja 18,4 sekuntia.

Pikakisasta hienosti takaa-ajoon selvinnyt Laura Toivanen oli 45:s. Toivanen ampui kolme sakkoa.

Mäkäräinen jatkaa maailmancupin kärjessä, kun takana on 14 kisaa ja jäljellä vielä kahdeksan. Eroa Slovakian Anastasia Kuzminaan on 21 pistettä ja kolmantena olevaan Wiereriin 55. Anterselvassa kisataan vielä huomenna yhteislähtö, ja kisa on viimeinen maailmancupissa ennen Pyeongchangin olympialaisia.