Antidopingjärjestöt kiirehtivät KOK:ta

Bonniin kokoontuneet kansallisten antidopingjärjestöjen johtajat kaipaavat Kansainväliseltä olympiakomitealta KOK:lta ehtoja, joiden perusteella venäläisurheilijat saavat osallistua Pyeongchangin talviolympialaisiin helmikuussa. Kisoihin on alle kolme viikkoa, mutta kriteereitä ei ole vielä julkistettu.

Antidopingorganisaatioiden johtajat vaativat KOK:lta myös listaa olympialaisiin kutsuttavista venäläisurheilijoista sekä heidän testaushistoriaansa.

– Eettisissä kysymyksissä kaikki mahdollinen avoimuus on tärkeää. On myös urheilijoiden edun mukaista, että kriteerit ovat julkisia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta he voivat valmistautua kilpailuihin asianmukaisesti, kommentoi Suomen urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi tilannetta keskuksen tiedotteessa.

Kansalliset antidopingjärjestöt esittivät jo joulukuussa yhteistyöelimensä iNadon kautta KOK:lle suosituksensa venäläisurheilijoiden osallistumisehdoista Pyeongchangin kisoihin.

INado ehdotti venäläisten osallistumiselle kuutta ehtoa, joista viisi kohdistuu suoraan urheilijoihin ja yksi Venäjän järjestelmään.

INadon päällimmäiset ehdot ovat Maailman antidopingneuvoston Wadan säännösten mukainen testaus 12:lta viime kuukaudelta, kisojen ulkopuolinen testaus ja urheilijan biologinen passi.

Kansallisten toimistot edellyttäisivät myös sitä, ettei urheilijoita ole mainittu McLarenin raportissa eivätkä he ole työskennelleet toimintakiellossa olevien valmentajien kanssa.

Kisoihin ei pitäisi iNadon mielestä päästää myöskään urheilijoita, joilla on vireillä olevia dopingtapauksia.

Lisäksi iNado edellyttää venäläisten dopingin käyttöä koskevien tietojen paljastamista.

Kannanottoon osallistuivat Suomen lisäksi Hollanti, Australia, Irlanti, Britannia, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Uusi-Seelanti, Viro ja Yhdysvallat.