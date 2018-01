Pikkuvirheet harmittivat suomalaisluistelijoita EM-jäällä – Peltonen ja Lindfors taitoluistelivat Moskovassa jatkoon

Suomen Emmi Peltonen ja Viveca Lindfors selviytyivät pikkuvirheistä huolimatta naisten lyhytohjelmasta vaivatta jatkoon taitoluistelun EM-kisoissa Moskovassa.

Peltonen sai lyhytohjelmastaan 52,68 pistettä. Hän on kilpailussa sijalla 11.

Lindfors kokosi 51,62 pistettä. Hänen sijoituksensa on 14:s.

Molemmille suomalaisille sattui lyhytohjelmassa samat virheet. Kahden tulpin hyppy-yhdistelmässä kummaltakin jäi toinen tulppi kahteen kierrokseen. Soolohypyissä, joka Peltosella oli ritti ja Lindforsilla lutz, alastulot olivat huonohkot.

– Tulppeja oli vähän vaikea hallita, ritissä taas en ehkä ponnistanut riittävän kovaa. Mutta luisteleminen EM-jäällä oli aivan ihanaa, hieno fiilis koko ajan. Moskovan jää on todella loistava: nolla-asteinen, täydellinen Peltonen kuvaili tiedotteessa.

Suomelle aiemmin kaudella maapaikan Etelä-Korean talviolympiakisoihin hankkinut Lindfors myönsi, että hänen ohjelmassaan oli hieman liikaa yrittämistä.

– Tahdoin niin kovasti näyttää, kuinka todella hieno tulppieni yhdistelmä on, että olin hiukkasen malttamaton ja varomaton. Lutzini taas oli korkeampi kuin odotinkaan, en ollut valmistautunut sellaisen tuomiseen alas, Lindfors kertoi.

Kilpailua johtaa vain 15-vuotias EM-ensikertalainen Alina Zagitova. Venäläinen Zagitova teki lyhytohjelmassa ennätyksensä 80,27.

Venäjän ylivoima Euroopassa naisten sarjassa on murskaavaa. Kahden viime kauden maailman- ja Euroopan mestari Jevgenia Medvedeva on kilpailussa toisena ja viime lokakuussa Espoossa Finlandia Trophyn voittanut Maria Sotskova neljäntenä.

Venäläisten rintamaan lyö kiilaa vain kolmantena oleva Italian Carolina Kostner, 30-vuotias lajikonkari.

Suomalaisluistelijoilla on pelissä paljon. EM-kisojen jälkeen valitaan Suomen olympiaedustaja.

Valintakriteerinä on kauden korkein luisteltu pistemäärä. Sen perusteella kisapaikassa on kiinni Peltonen, jonka tämän kauden paras pistemäärä on joulukuussa SM-kilpailuissa tehty 164,11.

Vapaaohjelma luistellaan Moskovassa lauantaina.