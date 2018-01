Amerikkalaisrokkari Jack White Ilosaarirockiin

Rockvisionääri Jack White esiintyy Joensuun Ilosaarirockissa heinäkuussa. Yhdysvaltalainen White tunnetaan soolouransa ohella erityisesti vuonna 2011 hajonneesta The White Stripes -yhtyeestä.

Whiten kolmas sooloalbumi Boarding House Reach julkaistaan 23. maaliskuuta. Albumin myötä hän päättää pitkän kiertuetaukonsa.

Menneillä kiertueillaan White on esittänyt soolomateriaalinsa ohella myös kappaleita yhtyeiltään The White Stripes, The Dead Weather ja The Racounters.

Whiten lisäksi Ilosaarirockissa esiintyvät ainakin Nightwish, yhdysvaltalainen gypsypunk-yhtye Gogol Bordello sekä yhdysvaltalainen rap-artisti Action Bronson.

Ilosaarirock järjestetään Joensuun Laulurinteellä 13.–15. heinäkuuta.