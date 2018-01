Kontinen ja Peers toiselle kierrokselle Australian avoimissa

Henri Kontinen ja John Peers etenivät miesten nelinpelin toiselle kierrokselle tenniksen Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Kontinen ja Peers kukistivat Damir Dzumhurin ja Dusan Lajovicin erin 4–6, 6–2, 6–2.

Kontinen ja hänen australialaisparinsa Peers puolustavat kauden ensimmäisessä arvoturnauksessa viimevuotista mestaruutta. Heidät on sijoitettu turnauksessa toiseksi.

Kontinen ja Peers voittivat ykkössyötöistään 75 prosenttia, kun vastustajat jäivät 54 prosenttiin. Suoria voittolyöntejä Kontinen ja Peers takoivat 36 vastustajaparin yhtätoista vastaan.

– Aloitimme hitaasti, he aloittivat erittäin hyvin. En tiedä, yllättivätkö he meidät, mutta he pelasivat hyvin ja me emme. En ole tyytyväinen peliimme, mutta olen hyvin tyytyväinen siihen, miten pystyimme parantamaan. Missään vaiheessa ottelua emme pelanneet loistavasti, Kontinen sanoi.

Kontisen mielestä kokemus tiukoista paikoista auttoi häntä ja Peersiä kääntämään ottelun ensimmäisen erän häviön jälkeen.

– Olemme olleet samassa tilanteessa ennenkin. Pysyimme rauhallisina, emme panikoineet. Voittaakseen heidän olisi pitänyt pelata todella hyvin.

Kontista ei kiinnostanut torstai-iltana julkistettava Vuoden urheilijan valinta, jossa häntä on veikattu yhdeksi kärkiehdokkaista.

– Se ei muuta mitään. Me keskitymme tähän. Huomenna kun katson uutiset, näen kuka sen sai, mutta siinä se, Kontinen sanoi.

Kerber kohtaa Sharapovan kahden Australian ex-mestarin kohtaamisessa

Australian avoimen tennismestaruusturnauksen takavuosien voittajat kohtaavat naisten kaksinpelin kolmannella kierroksella ylihuomenna. Kahden vuoden takainen mestari Angelique Kerber saa vastaansa kymmenen vuoden takaisen voittajan Maria Sharapovan.

Saksalainen Kerber nujersi Kroatian Donna Vekicin 6–4, 6–1. Sharapova raivasi tieltään Anastasija Sevastovan 6–1, 7–6 (7–4).

Kerber kukisti kaksi vuotta sitten loppuottelussa Serena Williamsin ja otti grand slam -turnausvoiton ensimmäisenä saksalaisena sitten Steffi Grafin, jonka viimeinen arvoturnausvoitto tuli 1999.

Wimbledonin viime kesänä voittanut Garbine Muguruza putosi jatkosta hävittyään Taiwanin Hsieh Su-weille 6–7 (1–7), 4–6. Lämpömittari Melbournessa näytti pahimmillaan 39 astetta, ja Muguruzan jalassa oli rakkuloita.

– En tiedä miten kuuma oli, mutta se oli hirveää, todella kuuma. Silloin saa helposti rakkuloita, kaksinkertainen grand slam -turnausvoittaja Muguruza sanoi, mutta ei halunnut syyttää tappiostaan jalkavaivojaan.

– Ehkä olisin voinut tehdä asiat paremmin, mutta hän ansaitsi voiton. Siinä kaikki, Muguruza sanoi.

Hsieh kohtaa kolmannella kierroksella Puolan Agnieszka Radwanskan.

Miesten kaksinpelin kuusi kertaa Melbournessa voittanut Novak Djokovic hävisi ensimmäisen erän Gael Monfilsille, mutta kesti kuumuuden ja eteni kolmannelle kierrokselle 4–6, 6–3, 6–1, 6–3 -voiton turvin. Djokovic kohtaa seuraavaksi Espanjan Albert Ramos-Vinolasin.

Viime vuonna Australian avoimet voittanut Roger Federer eteni kolmannelle kierrokselle kukistamalla saksalaisen Jan-Lennard Struffin 6–4, 6–4, 7–6 (7–4). Federer eteni kolmannelle kierrokselle Melbournessa jo 19. kerran peräjälkeen.

Federer kohtaa seuraavaksi ranskalaisen Richard Gasquet'n.