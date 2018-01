Jääkiekon NHL:ssä Bostonin Tuukka Rask torjui 21 kertaa, kun Boston vei 4–1-voiton Montrealista. Kiekon suomalaisvahdin selän taakse onnistui upottamaan ainoastaan Jakub Jerabek heti ottelun ensimmäisellä minuutilla.

Boston on tällä hetkellä itälohkon kolmantena, kun Montreal vuorostaan on lohkon kolmanneksi viimeisimmällä sijalla. Lohkon kärkisijaa pitää hallussaan Tampa Bay ja toisella sijalla on Washington.