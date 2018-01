Jääkiekkoliigassa pelaava Ässät ja hyökkääjä Jarno Kärki solmivat kaksivuotisen jatkosopimuksenporilaisseura tiedotti perjantaina.

Kärki siirtyi täksi kaudeksi Ässistä Tapparaan, mutta vaihtoi takaisin Ässiin jo marraskuun alussa.

– Viihdyn Ässissä. Peli-ilo löytyy täällä helposti. Pori on kotikaupunkini ja täällä on loistavat kannattajat, Kärki lausui Ässien tiedotteessa.

Kärki on pelannut tällä kaudella Ässissä 21 ottelua tehoin 7+3=10. Tapparassa hän pelasi 19 liigaottelua, joissa hänelle kirjattiin vain yksi syöttöpiste.

– On mahtavaa, että oma kasvatti, joka on Liigatasolla huippupelaaja, haluaa sitoutua meihin seuraavaksi kahdeksi kaudeksi. Hän on näyttänyt osaamisensa täällä, mutta tiedämme hänellä olevan potentiaalia vieläkin parempaan, totesi Ässien urheilujohtaja Jari Korpisalo.