Pärmäkoski ankkuroi Ikaalisten Urheilijat naisten pariviestin Suomen mestariksi, Jämin Jänne miesten mestari

Ikaalisten Urheilijat on voittanut Vantaalla maastohiihdon SM-kisoissa naisten vapaan tavan pariviestin. Joukkueessa hiihtivät Maaret Pajunoja ja Krista Pärmäkoski.

Ikaalisten Urheilijat kukisti toiseksi sijoittuneen Kainuun Hiihtoseuran 4,64 sekunnilla. Kolmas oli Hämeenlinnan Hiihtoseura.

Anita Korva toi Kainuun Hiihtoseuran viimeiseen vaihtoon 8,76 sekuntia ennen Ikaalisten Urheilijoita. Pärmäkoski kuroi eron kiinni jo hyvissä ajoin ennen loppua, eikä kullasta käyty loppukiritaistelua.

Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen piti loppusuoralla Hämeenlinnan Hiihtoseuran ankkurin Laura Monosen takanaan. Keskinäistä eroa jäi Kyllösen hyväksi vain kuusi sadasosasekuntia.

Pärmäkoskelle Suomen mestaruus oli jo kahdeksas mutta ensimmäinen pariviestissä.

– Kiva, että saatiin Ikaalisten Urheilijoille pariviestijoukkue. Jännitti vielä aamulla, Pärmäkoski korosti kisan tärkeyttä Ylen haastattelussa.

Voittajajoukkueella oli taktiikka etukäteen selvillä.

– Suunnitelma oli, että yritin tulla hyvällä etäisyydellä vaihtoon, ja Krista hoitaa loput, Ikaalisten toinen viestinviejä Pajunoja sanoi.

Jämin Jänne ei antanut muille mahdollisuuksia Vantaalla maastohiihdon SM-kisojen miesten pariviestissä. Kaksikko Antti Ojansivu ja Ristomatti Hakola otti seuran historian ensimmäisen pariviestimestaruuden vakuuttavasti.

Hakolan ankkuroima Jämin Jänne voitti toiseksi sijoittuneen Vantaan Hiihtoseuran 3,04 sekunnilla. Kolmas oli Vuokatti Ski Team Kainuu.

Jämi oli viimeisessä vaihdossa toisena vain vajaat puoli sekuntia kärjestä. Päätösosuudella Hakola ratkaisi mestaruuden viimeisessä nousussa, jossa hän nykäyksellään karisti kannoiltaan siinä vaiheessa toisena olleen pyhäjärveläisen Pohti Ski Teamin Joni Mäen.

Ristomatti Hakolan tämän kauden hiihtoja seuranneiden on vaikea uskoa, että Jämin Jänteen hiihtäjä teki harjoituskauden aikana useita virheitä ja ajautui ajoittain ylirasitustilaan.Vantaan SM-hiihdoissa Hakolan oli jo helppo muistella kesän ongelmiaan, koska hän on kotimaisessa hiihdossa kukkona tunkiolla. Iivo Niskasen ohella hän on ainoa mieshiihtäjä, joka tuntuu hiihtävän tasollaan kisasta toiseen.

– Nyt ei enää edes muista, miten treenikausi on mennyt. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia, Hakola tuumasi voitettuaan neljännen Suomen mestaruutensa.

Hakolan joukkuetoveri Ojansivu oli hädin tuskin toipunut Keski-Euroopassa hiihdetyn Tour de Skin rasituksista.

– Alkuerässä oli tunne kuin olisi lähtenyt nousemaan Alpe Cermisiä, Ojansivu huokaili.

Vantaan Hiihtoseura ja Vuokatti Ski Team Kainuu kävivät toisesta sijasta loppukirikamppailun. Siinä Vantaan Anssi Pentsinen jätti Vuokatin Martti Jylhän taakseen 0,52 sekunnilla.