Keihäsväki pitää majaa Kuortaneen urheiluopistolla – mukana "veteraanit" ja tulevaisuuden lupaukset

Valon merkitys biologiselle luonnolle

On keskikesä eli sydänsuvi. Päivisin koko luonto kylpee voimakkaassa auringonvalossa, ja valon ja varjon vaihtelu on jyrkkää. Öisinkin on valoisaa, mutta valo ei näytä tulevan mistään täsmällisestä suunnasta, vaan kaikkialla vallitsee varjoton hämärä. Jokaisella puulla, pensaalla, kasvilla ja esineellä on ikään kuin oma valonsa, joka korostaa niiden väriä.