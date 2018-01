Tuto hankki Budapestista Mestiksen pistepörssivoittajan

Jääkiekon Mestiksen pistepörssin Tuton riveissä kaudella 2008–2009 voittanut Jarmo Jokila palaa turkulaisseuraan. 31-vuotiaan Jokilan sopimus kattaa loppukauden.

Jokila on edustanut Tutoa aiemmin urallaan kolmasti. Kausilla 2004–2005 ja 2005–2006 Jokila oli TPS:n sopimuspelaaja, mutta pääosan kausista hän pelasi Tutossa lainapestillä. Kaudella 2008–2009 Jokila takoi Mestiksen runkosarjassa 57 tehopistettä (20+37).

Sen jälkeen Jokila on viettänyt melkoista kiekkoammattilaisen elämää, sillä viimeisen yhdeksän kauden aikana hän on edustanut peräti kahtatoista eri seuraa. Mukaan on mahtunut muun muassa liigaotteluita SaiPassa, Tanskan mestaruus Sonderjyskessä sekä lähes sata ottelua Puolan pääsarjassa.

Alkukauden Jokila pelasi monikansallista Erste Ligaa MAC Budapestin joukkueessa.

Tuton urheilutoimenjohtaja Elmo Aittola kertoo, ettei Jokilan paluu Kupittaalle missään nimessä tapahtunut hetken mielijohteesta.

– Oikeastaan voin sanoa, että keskustelu Jokilan kanssa Tuto-paitaan paluusta on kestänyt sellaiset 6,5 vuotta, ja nyt päästiin vihdoin maaliin asti. Jokila on viime vuodet vetänyt leijonanosan kaudesta ulkomailla, mutta on tiedossa, että kyseessä on huippupelimies, jonka paluu Tuto-paitaan on merkittävä juttu, Aittola sanoo tiedotteessa.

Jokila debytoi Tutossa mahdollisesti jo keskiviikon vierasottelussa Heinolassa, mikäli paperiasiat saadaan ajoissa kuntoon. Kotidebyyttinsä mies tulee tekemään ensi perjantaina K-Vantaata vastaan.

– Hienoa palata taas Tuto-paitaan. Tuto on aina pelannut iloista kiekkoa, ja täällä hommat toimivat myös kaukalon ulkopuolella. Odotan jo innolla ensimmäisiä pelejä, Jokila hehkuttaa.