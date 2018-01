Pohjois-Korea lähettänee talviolympialaisiin pariluistelukaksikon

Ilkka Timonen

Pohjois- ja Etelä-Korea pääsivät tiistaina sopuun pohjoiskorealaisten urheilijoiden lähettämisestä 9. helmikuuta alkaviin Pyeongchangin taviolympialaisiin.

Kyseiset neuvottelut Panmunjomin rajakylässä olivat maiden ensimmäiset kahteen vuoteen, ja niitä ehdotti Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un uudenvuodenpuheessaan. Viimeinen este neuvotteluilta väistyi, kun Etelä-Korea ja Yhdysvallat päättivät siirtää yhteisiä sotaharjoituksiaan alkamaan vasta olympialaisten jälkeen.

Pohjois-Korea ei ole kummoinenkaan talviurheilumaa. Tähän mennessä maa on saavuttanut vain kaksi mitalia talviolympialaisissa, molemmat pikaluistelusta. Viimeisin niistä tuli vuonna 1992.

Näillä näkymin Pohjois-Korea olisi lähettämässä olympialaisiin ainakin kaksi pariluistelijaa, juuri kisojen alla 19 vuotta täyttävän Ryom Tae-okin ja 25-vuotiaan Kim Ju-sikin.

Pariluistelijat sijoittuivat viime vuoden MM-kisoissa 15. sijalle, joten he ovat kohtuullisen hyviä lajissaan.

Lyhytohjelmassaan he luistelevat Beatles-sävelmän Day In The Life tahdissa. Kappaleen version esittää Jeff Beck, kerrotaan verkkosivustolla www.npr.org.

Pariluistelijoiden lisäksi tarkoin vartioidun rajan yli etelään tulee paitsi urheilujohtajia, myös kannattajia. Voisi kuvitella, että etelään pääsevät pohjoiskorealaiset urheilun seuraajat käyvät läpi tarkan valinnan. Pyeongchangiin ei haluta lähettää loikkaushaluisia ihmisiä.

Lisäksi Pohjois-Korea lähettää delegaationsa mukana etelään esiintyviä taitelijoita, journalisteja, tarkkailijoita ja taekwondo-näytösryhmän.

Etelä-Korea esitti, että maiden olympiadelegaatiot marssisivat avajaisissa yhdessä. Pohjois-Korean vastausta ehdotukselle ei vielä tiedetä. Viimeksi maat marssivat yhdessä Korean niemimaan lipun takana yli 10 vuotta sitten, vuoden 2006 Torinon talviolympialaisissa.

Mikä sitten sai Kim Jong-unin pitämään sovinnollisen uudenvuodenpuheen ja ehdottamaan osallistumista etelän olympialaisiin?

Asiantuntijat uskovat, että Kim ei ole radikaalisti muuttanut suhtautumistaan siihen, miten maa pyrkii korostamaan voimaansa ydinaseita ja -ohjuksia kehittämällä.

Kimin arvellaan kuitenkin alkaneen pelätä Yhdysvaltain suunnittelevan sotilaallista iskua häntä vastaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin riitaa haastavat puheet ovat olleet omiaan kasvattamaan tätä pelkoa, jota Kim ei tietenkään voi näyttää virallisissa esiintymisissään.

Pyeongchangin olympialaiset sattuivat tarjolle juuri sopivasti näyttämöksi, jonka puitteissa Koreaoiden välistä liennytystä voisi harjoittaa.

Trump on jo ehtinyt ottaa itselleen kunnian Pohjois-Korean osallistumisesta olympialaisiin.

Pohjois-Korean johtavan työväenpuolueen lehti Rodong Sinmun kuitenkin kiisti, että Trumpin pakotteet ja painostus olisivat tuoneet tällaisen "diplomaattisen menestyksen" Yhdysvaltain presidentille. Lehden mukaan Trumpin puheet ovat "naurettavaa retoriikkaa".

Etelä-Korean neuvottelijat ovat ehdottaneet myös sotilaallisia neuvotteluja Koreoiden välille jännityksen lieventämiseksi niemimaalla.