Inter pestasi kamerunilaispuolustajan

Jalkapalloliigassa pelaava Turun Inter pestasi kamerunilaisen Daniel Kamy Ntankeun. 21-vuotiaan topparin sopimus on yksivuotinen, ja siinä on optio toisesta vuodesta.

Ntankeu siirtyy Interiin Montenegron pääsarjan FK Dekicistä.

Ntankeu on pelannut Kamerunin paidassa nuorten maaotteluita. Hänellä on myös Ranskan kansallisuus.

Interin päävalmentaja Fabrizio Piccareta uskoo nuoren puolustajan pystyvän auttamaan joukkuetta jo lähitulevaisuudessa.

– "Dany" on mielenkiintoinen nuori toppari, joka tuo joukkueeseemme kaivattua voimaa ja fyysisyyttä. Hän on hyvin potentiaalinen pelaaja, ja nuoresta iästään huolimatta hänellä on myös kokemusta kotimaansa ulkopuolella pelaamisesta. Hänellä on kaikki mahdollisuudet tulla joukkueen tukipilariksi jo lähitulevaisuudessa, Piccareta kommentoi tiedotteessa

Ntankeun sopimuksen myötä Interillä on 22 pelaajasopimusta alkavalle kaudelle.